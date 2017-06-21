Гюльнара Расулова - женщина пенсионного возраста, хотя голос на другом конце телефона и звучит вполне бодро и даже молодцевато. И все это несмотря на недавний случай, который произошел с ней в Бакинском международном аэропорту Гейдара Алиева. После этого инцидента Г.Расулова потеряла способность свободно передвигаться.

В злополучный день 22 декабря прошлого года Гюльнара ханым встречала в аэропорту близкого человека. Она сидела в кафе на втором этаже, ожидая прилета самолета. Вскоре объявили о посадке нужного рейса, и она вместе с другими встречающими поспешила вниз. Но… не суждено ей было встретить родного человека, обнять его, поговорить.

Едва успела сделать несколько шагов, как женщина поскользнулась на отшлифованной до зеркального блеска мраморной ступени лестницы. Итог оказался плачевным. Упавшая навзничь женщина не смогла встать, и от дикой боли так вскричала, что сюда сбежались все окружающие, в том числе и сотрудники, обеспечивающие безопасность аэропорта. Боль была настолько сильной, что она не могла с ними говорить, сопровождающие ее люди потребовали, чтобы вызвали врача, да как можно скорее. Болеутоляющий укол прибывшего медперсонала ничем не помог, и пришлось женщине 45 минут дожидаться скорой помощи в адских муках.

Корчащуюся от боли женщину привезли в Институт травматологии и ортопедии, где сразу же с помощью рентгена выявили открытый перелом верхней части бедренной кости. Ждать чего-либо времени не оставалось, и врачи сразу приступили к сложной операции.

Поломанная кость не восстанавливалась, пришлось вставлять так называемую протезную кость. Ровно два месяца пришлось Гюльнаре ханым провести в больнице, и только 22 февраля этого года ее выписали домой. Вдобавок у нее образовалась и тромба. Сейчас она постельная больная, и должна соблюдать предписанный врачами постельный режим еще 6-9 месяцев.

На первых порах ей было не так трудно, часто наведывались родные и близкие, помогали ей, ухаживали. Но Гюльнара ханым нуждается в постоянном уходе, ходить она по-прежнему не может. Кто же бросит из-за нее работу, семью? Мужа нет, единственный ребенок, который все это время находился рядом, живет за границей. Но ему здесь оставаться долго невозможно, точно так же как и ее увезти из Азербайджана. Это требует очень долгого и нудного преодоления всяких бюрократических препонов, да и деньги на все это нужны немалые. А где их взять?

Кто-то предложил нанять сиделку. Идея всем понравилась – это действительно было лучшим выходом из создавшейся патовой ситуации. Но ей тоже надо платить, а за 6-9 месяцев и вовсе получается кругленькая сумма, которую взять уже негде. Нетрудно догадаться, что столь сложное лечение, хирургические операции, два месяца в больнице и четвертый месяц постельного режима давно поглотили нехитрые сбережения Гюльнары ханым. Помощь близких тоже исчерпана. И решила она обратиться за помощью к руководству Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

Да, Гюльнара ханым выбрала непривычный для нас метод – привлечь к ответственности старающихся спрятать все в отполированный словно каток гранит и мрамор руководителей. Такой мраморно-гранитный порыв этих лиц нередко приводит к тому, что люди падают в скверах и даже на тротуарах. На все замечания прохожих и пострадавших у них один ответ, мол, так красиво, но это не всякому дано понять. Хотя истина, думается, кроется вовсе не в красоте, а в огромных суммах, которые идут из бюджета на эту красоту. А чем больше эта сумма, тем больше можно оттуда прикарманить.

В аэропорту же, по утверждению Расуловой, сплошь покрытая мрамором лестница сливалась с таким же сплошным мраморным полом, не было здесь ни перилл, ни знаков, ни прочих ограничителей. Хотя по международным нормам здесь должны быть как минимум предупредительные знаки. Но, увы! Знаков не было, Гюльнара ханым упала и стала инвалидом. И она, наслышанная, видимо, степенью защиты прав потребителей где-то в США, решила часть израсходованных и требующихся для дальнейшего лечения денег получить у тех, кто в порыве покрыть мрамором как можно больше площади довел ее до инвалидности. Логика, безусловно, есть, тем более что к дальнейшей судьбе ее руководство аэропорта после того случая так и не проявило никакого интереса.

Но совершенно иного мнения придерживается руководство АЗАЛ, о чем сообщил ей в ответном письме вице-президент компании Сабир Ильясов. Посочувствовав женщине, он «выразил надежду, что близкие помогут ей преодолеть все трудности». Вице-президент АЗАЛ сообщил, что компания провела свое расследование и всю вину за случившееся возложил на саму потерпевшую. И вовсе смешно выглядит его утверждение о том, что аэровокзальный комплекс (терминал №1) аэропорта, в том числе и мраморное покрытие, имеющее химический и гигиенический сертификаты, соответствует международным стандартам. А компания, укладывающая мраморное покрытие, обладает сертификатом здоровья и безопасности.

И вообще, за два года работы терминала здесь никто не падал, так что сама во всем виновата и помощи никакой не жди.

Вот тут-то вспомнила Гюльнара ханым, как в течение часа, пока она дожидалась скорой помощи, многие работники аэропорта вокруг возмущались тем, что именно на этом месте каждый день падают люди. Возможно, этот недовольный ропот дошел и до руководства аэропорта, потому что сегодня на том месте, по словам близких потерпевшей, уже появились металлические стойки и перегородки. И тут невольно задумаешься, а разве нельзя было поставить металлические или какие другие перегородки раньше?

Не было бы ни ушибов, ни травм, ни жалоб. А жаловаться Расулова не перестанет, она твердо намерена обратиться с иском в суд и убедить его в верности своего взгляда на произошедший случай. В победе ее в тех же США можно было бы не сомневаться. Но все же хочется надеяться на победу потерпевшей женщины, в торжество справедливости. Может этот случай, наконец-то, оградит и других страсти чиновников, которые так и норовят одеть в мрамор и гранит весь Баку.