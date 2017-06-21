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Катар обвинил соседей в мощнейшей кибератаке

 

Генпрокурор Катара Али Бин Фетаис аль-Марри обвинил страны, разорвавшие дипотношения с Дохой, во взломе катарского новостного агентства, передает Reuters.

По его словам, у властей страны есть вещественные доказательства кибератаки. При этом он не назвал государства, которые причастны ко взлому.

«У Катара есть доказательства, что определенные телефоны iPhone из стран, бойкотировавших Катар, использовались в хакерской атаке», — сказал он.

Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон озадачен отсутствием обнародованных странами Персидского залива доказательств причастности Катара к финансированию терроризма.

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