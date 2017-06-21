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«Отправишься в Карабах, погибнешь на фронте» социальные сети Армении

Автор: Отдел Армении 

В армянских СМИ и социальных сетях до сих пор обсуждают обострение на линии соприкосновения, в ходе которого погибли армянские военнослужащие. Особое возмущение армянских пользователей интернета вызывает тот факт, что несмотря на уже поступившую информацию о гибели солдат, в «Степанакерте» (Ханкенди) был организован фестиваль, плавно перешедший в торжества и увеселительный концерт.

Один из армянских блогеров написал на эту тему следующее: «Отправишься в Карабах, погибнешь на фронте, тебя посмертно наградят медалью и закатят пир по этому поводу, с шариками, песнями и плясками, с выпивоном и закусоном. Карабахцы – они такие».

Армянскую блогосферу возмущает и отношение к бывшим военным, получившим травмы или раны. На фоне обострения ситуации на линии фронта многих задела история бывшего контрактника Давида Акобяна. Чтобы просто ходить бывшему армянскому военному, кстати, добровольно оставшемуся на дополнительный срок службы, нужно концентрировать все усилия. «Вернуться со двора домой для него уже геройство», - пишут армянские СМИ.

В 2011 году Давид начал службу как контрактник в Ереване. Через год он был перевезен в военный госпиталь в Мурацане с диагнозом «кишечная инфекция». «Я не помню, как меня оперировали в первый раз. Но после второй операции я впал в кому и теперь вот оказался в такой ситуации”, - сказал Давид Акобян в беседе с армянским телеканалом «А1+».

Ему 28 лет. Живет в селе Маисян в Армавире. Он служил в армии с 2006 – 2008 годы и не имел каких-либо проблем со здоровьем. Врачи военного госпиталя удалили ему кишку, после чего он практически перестал ходить.

«Без лечения я скоро умру. А я не хочу умирать! Они намеренно ведут меня к смерти», - говорит Давид. Он не понимает смысл закона, согласно которому лечение военнослужащего берет на себя государство, если это ранение в бою. «Если бы я был ранен в бою, то мне не было бы так горько. Фактически, я пострадал от своих, и это меня больше злит. И полное игнорирование после. Как их назвать – не знаю».

Видимо, недолго осталось до того момента, когда все армянские матери поймут, что их сыновья, и их состоявшиеся или не состоявшиеся «подвиги» власти Армении не оценят.

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