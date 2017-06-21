Завоевателю Тамерлану приписывают слова, что «терпение – это оборотная сторона стремительности». И в силу присущей китайской нации терпеливости, именно этим принципом и руководствуется Пекин в своей внешней политике уже многие годы. Достаточно лишь вспомнить знаменитую фразу Сунь Цзы о трупе проплывающего мимо врага. Однако времена меняются. И новые реалии привносят свои коррективы в уже давно сложившийся контур взаимоотношений между Поднебесной и остальным миром.

Китай обладает сегодня второй по величине экономикой мира и его слово становится все более весомым при решении многих глобальных проблем. И здесь интересы Пекина не могут не сталкиваться с интересами единственной пока еще фактической глобальной супердержавы – США. Даже поверхностный анализ имеющихся фактов может убедить в том, что реальным вызовом для Соединенных Штатов на международной арене сегодня является именно Китай, а не Россия или пресловутое «Исламское государство», как олицетворение международного терроризма.

Но как же тогда многолетнее экономическое сотрудничество между двумя странами, начало которому было положено еще в 1970-х гг., после исторического визита в Пекин тогдашнего президента США Ричарда Никсона? Ведь своим экономическим взлетом, уже при новом руководителе того времени – Дэн Сяопине, Китай обязан, в том числе, и весьма существенным проникновением на американские рынки. Как раз в этом и заключается основная проблема. Именно растущая экономическая мощь Китая постепенно превращает его в главного соперника США не только в мировой экономике, но и в мировой политике. Как мы неоднократно отмечали, в своей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Пекин явно руководствуется марксистским учением о базисе и надстройке – главное, построить стабильный экономический базис, включая и экономическую гегемонию, а затем на нем можно будет построить эффективную общественную надстройку, т.е. добиться политической гегемонии, которая в свою очередь будет обслуживать экономические интересы.

С другой стороны, внутри самого Китая, его экономическая мощь не конвертируется во всеобщее благосостояние для подавляющего большинства его жителей, что приводит к поляризации общества и определенному уровню недовольства. Соответственно, совокупная экономическая мощь страны дает пекинским руководителям стимул для ведения более агрессивной внешней политики в регионе и мире, а имеющиеся внутренние противоречия вынуждают искать пути отвлечения общественного мнения от домашних проблем. Именно эта гремучая смесь и ведет сегодня к весьма существенной активизации Китая на международной арене.

Не случайно в начале этого месяца глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Китай среди главных угроз глобальной безопасности, наряду с КНДР, Россией, Ираном и международным терроризмом. И вопрос был не только в той помощи, которую Пекин явно и тайно оказывает северокорейскому режиму – этому общепризнанному международному изгою. Мы уже писали о стратегическом противостоянии между Китаем и США с их союзниками в Южно-Китайском море. И вот министр обороны США вновь озвучил опасения Вашингтона по данному поводу: «Мы не можем мириться с действиями Китая, которые посягают на интересы международного сообщества», – заявил Мэттис на конференции «Shangri-La Dialogue», уточнив, что имеет в виду несомненную милитаризацию искусственных островов в спорных водах Южно-Китайского моря. «Мы не потерпим одностороннего и насильственного изменения статуса-кво», – добавил глава Пентагона.

Однако стоит отметить, что в целом речь Мэттиса была все-таки полна оптимизма по поводу возможного сотрудничества между двумя странами в азиатско-тихоокеанском регионе: «Наше соперничество не обязательно ведет к конфликту… Наши две страны могут сотрудничать ради взаимной выгоды…»

Эта позиция главы Пентагона хорошо иллюстрирует двойственность американского подхода к проблеме растущей китайской мощи. Две преобладающие точки зрения предусматривают либо продолжение примиренческой политики, призванной побудить Пекин к ответным действиям такого же характера, либо, наоборот, применение политики всестороннего сдерживания китайских амбиций. Последний подход к проблеме основывается на том допущении, что Китай в любом случае, пусть медленно, но верно, будет стремиться к гегемонии в мировых делах, сперва к экономическому, а далее и военно-политическому превосходству над Соединенными Штатами. В такой ситуации необходима мобилизация всех усилий США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сохранения благоприятного для них баланса сил, чтобы обеспечить их интересы в ситуации растущих амбиций Пекина по достижению экономического превосходства.

Сегодня эта проблема становится все более острой, так как Пекин медленно старается конвертировать свою экономическую мощь в военно-политическое превосходство в глобальном масштабе. Если два или три года назад мы писали о том, что для Китая экономическая составляющая намного перевешивала соображения политического и военного характера, то сегодня Пекин потихоньку стал расширять свое военно-политическое. Естественно, что наибольшее значение для Китая представляет Юго-Восточная и Центральная Азия – регионы, непосредственно граничащие с Поднебесной. Однако интересы Пекина, как теперь уже утверждают многие политические эксперты, простирается намного дальше. Пекин уже расширяет свое постоянное военное присутствие в Индийском океане, обзаводится объектами в Персидском заливе и на Средиземном море, и ищет возможности обеспечить свое военно-морское присутствие у берегов восточной и западной Африки.

При этом, как отмечают западные эксперты, и не только они, в наращивании своей военной мощи Китай пытается избежать ошибок Советского Союза, который был просто раздавлен под непосильным грузом гонки вооружений, навязанной ему США. Поэтому любое желание Пекина добиться военного паритета с США будет ограничиваться реальными возможностями китайской экономики. Китай не будет пускаться в необдуманные авантюры, а наоборот будет действовать медленно, но верно, тщательно обдумывая свой каждый шаг, соотнося его с требованиями экономической целесообразности.

А эта экономическая целесообразность охватывает весьма широкий круг стран мира. Выдвинутое КНР предложение объединенных проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» под звучным лозунгом «Один пояс и один путь», а равно и созданный по инициативе Китая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций нацелены на обеспечение экономического доминирования Китая на громадном пространстве от Тихого до Атлантического океана. В сферу потенциальной гегемонии Китая входят страны Азии, Европы и Африки.

При этом весьма важным измерением всей этой истории является идеологическая составляющая. В свое время мы писали, что с идеологической точки зрения Пекину нечего предложить миру, кроме модели тоталитарно-коррупционного олигархического капитализма. Отвергая демократию, Пекин сам давал долгие годы американцам шанс на достижение успеха, так как Соединенным Штатам как раз было, что предложить миру, жаждавшему свободы и реальной стабильности, возможных лишь в условиях демократического устройства.

Однако сегодня, когда авторитаризм набирает все большую силу во многих странах региона, являющегося ареной скрытой борьбы между Пекином и Вашингтоном, политика китайского руководства по невмешательству во внутренние дела иностранных государств стала давать свои результаты. Правда, и президент Трамп также заявил во время своей инаугурационной речи, что не будет особо вмешиваться во внутренние дела других стран. Но американская внешняя политика, выстроенная десятилетиями, и основанная на весьма сложной сети двусторонних и многосторонних политических, военных и экономических альянсов и договоров, не может просто в одночасье сменить свой вектор на 180 градусов. А Пекин всегда говорил, что готов работать с любым правительством, которое в экономическом плане будет обеспечивать выгоду для Китая. И никакие политические соображения, а уж тем более вопросы прав человека и демократии, здесь с точки зрения партии и правительства Китая не могут являться основополагающими.

Соответственно, существует опасность того, что некоторые из стран, которые находятся в этом поясе интересов Китая, могут не удержаться от соблазна войти в более тесное сотрудничество со страной, чье правительство не навязывает им своего видения идеального государственного и политического устройства. Кстати, СССР в свое время такое видение навязать пыталось, что и предопределяло весьма предсказуемый ход противостояния между Москвой и Вашингтоном в годы Холодной войны. Сегодняшняя ситуация в мире, при которой, в основном, напрочь отсутствуют какие-либо идеологические или даже просто нравственные ориентиры, а имеется лишь борьба за власть и экономические интересы, является крайне трудно предсказуемой. Особенно, учитывая резкое снижение общего уровня политических лидеров, их масштаба. Сегодня трудно встретить государственных деятелей недавнего прошлого, за исключением единиц, в основном, политики-менеджеры среднего калибра.

Для того же Китая, формально «социалистического государства», в котором Компартия якобы ведет общество к коммунизму, идеология давно потеряла свое значение, и на первое место вышла простая экономическая целесообразность – что экономически выгодно, то и правильно. В принципе, сегодня, так же поступает и Запад – «права человека и демократия» хорошо, но вот торговый баланс и экономическая эффективность порой важнее. В результате мы имеем один большой глобальный базар, на котором идеи и ценности также стали своего рода товаром и продаются направо и налево.

Что могут во всей этой ситуации предпринять Соединенные Штаты? По мнению американских аналитиков, необходимо уже сейчас предпринимать меры по сдерживанию китайских амбиций, усиливая систему альянсов в регионе. Проблема для Вашингтона заключается в том, что осторожность Китая предполагает отсутствие явных поводов для жесткой реакции. Пекин не будет пока переходить ту черту, которая может вынудить США пойти на жесткие меры. А это и является самым опасным. Если, фигурально выражаясь, твой соперник не ударит тебя, то и ты, в свою очередь, не сможешь нанести ему удар без потери лица и уважения со стороны наблюдающих. Любой упреждающий удар всегда чреват непредсказуемыми последствиями для инициатора драки. Конечно же, своими действиями Китай как бы дразнит Вашингтон, но и легитимного повода для полномасштабной атаки (политической и экономической, не военной) не дает.

Большой вопрос - должен ли Вашингтон провоцировать Пекин на необдуманные действия, или же ждать пока китайское руководство само их совершит. Централизованная система управления, при которой власть сосредоточена в руках небольшой группы лиц, вполне может дать сбой, т.к. реальных сдержек и противовесов в ней нет. Несмотря ни на что, мировой экономический кризис довольно больно ударил и по китайской экономике. Может Китай и справляется с его последствиями лучше, чем многие развивающиеся страны, но правительство все еще не в состоянии обеспечить необходимый рост благосостояния населения. А в такой ситуации необходимо отвлечь внимание народа от насущных проблем. Во всяком случае, возможны любые изменения, которые способны привести мир к новому глобальному противостоянию. Нам лишь остается ждать и уповать на благоразумие сильных мира сего.