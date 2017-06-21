Минобороны: Захвачен армянский диверсант

Вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«В результате действий, предпринятых нашими подразделениями, которые своевременно обнаружили противника, разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить.
Один член разведгруппы противника захвачен», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В связи с инцидентом будет предоставлена дополнительная информация.