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Минобороны: Захвачен армянский диверсант

 

Вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В результате действий, предпринятых нашими подразделениями, которые своевременно обнаружили противника, разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить.

Один член разведгруппы противника захвачен»,  говорится в сообщении оборонного ведомства.

В связи с инцидентом будет предоставлена дополнительная информация. 

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