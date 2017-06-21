В Гусаре мать убила пятилетнюю дочь

Несколько дней назад жительница села Хил Гусарского района Азербайджана Гюльнара Сайпуллаева обратилась в правоохранительные органы с сообщением о внезапной смерти своей пятилетней дочери Луизы Сайпуллаевой, передает АПА.

В результате расследования обстоятельств смерти ребенка было установлено, что девочка убита.

По подозрению в убийстве девочки задержана ее мать. Гюльнара Сайпуллаева на допросе заявила, что дала выпить ребенку молоко, в которое она добавила средство против насекомых.

Гюльнара Сайпуллаева задержана, ведется следствие.