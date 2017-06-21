Король Саудовской Аравии сменил наследника

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду сменил наследного принца. Как сообщает Agence France-Presse, вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

По информации агентства, Мухаммед бен Салман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьера. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.

Согласно королевскому указу, отмечает AFP, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.