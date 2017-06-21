Подписаться на уведомления
 

Король Саудовской Аравии сменил наследника

 

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду сменил наследного принца. Как сообщает Agence France-Presse, вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

По информации агентства, Мухаммед бен Салман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьера. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.

Согласно королевскому указу, отмечает AFP, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.

1536 просмотров


Старости
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции»
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
22 Июн 26° / 19°
23 Июн 27° / 19°
24 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8952 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

ДТП в Товузе
Синоптики обещают грозы и дожди
Додон отправился в Баку
Васиф Талыбов снял чиновников с должности
Пожар в турецком торговом центре
Экс-премьер Франции на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Бакинский автовокзал переходит на усиленный режим работы
Манат укрепился к доллару, рублю и евро
Ильхам Алиев на открытии здания суда в Баку фото
В «путинском НАТО» создают миротворческую милицию
Король Саудовской Аравии сменил наследника
Именем Назарбаева назвали аэропорт Астаны
В Гусаре мать убила пятилетнюю дочь
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов и минометов
Нефть слабо дешевеет
Минобороны: Захвачен армянский диверсант
Схватка: Китай – последняя, Америка - лучшая надежда наша аналитика
«Отправишься в Карабах, погибнешь на фронте» социальные сети Армении
Катар обвинил соседей в мощнейшей кибератаке
Трамп: Китай не смог решить проблему КНДР
Скользящий бакинский мрамор и трагедия Гюльнары Расуловой судьба человека
Лавров: На войне в Сирии становится очень тесно
Забастовка строителей азербайджанской трубы. Почему? Комментирует Ильхам Шабан
«НКР» хочет экспортировать черную икру комментирует Алексей Дорошенко
Память шехидов поставлена на счетчик ветераны обратятся к президенту И.Алиеву
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться