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В «путинском НАТО» создают миротворческую милицию

 

ОДКБ по запросу ООН ведет работу по формированию специального подразделения миротворческой милиции постоянной готовности, которое будет участвовать в операциях по поддержанию мира, сообщил РИА Новости заместитель генсека организации Валерий Семериков.

«Сейчас мы создаем по предложению и по просьбе ООН специальное милицейское подразделение постоянной готовности, которое могло бы участвовать в операциях по поддержанию мира в миссиях ООН», — сказал Семериков.

Он отметил, что сотрудников в такие подразделения будут набирать из представителей правоохранительных органов всех государств.

«Структура такого подразделения комитетом секретариата Совета безопасности уже рассмотрена, будем докладывать президентам свои предложения. Все государства дали добро, мы создаем это подразделение, специальное миротворческое подразделение милицейских сил правоохранительных органов постоянной готовности», — добавил Семериков.

Он напомнил, что ООН признала миротворцев ОДКБ, соответствующих их стандартам, и подтвердила, что они могут принимать участие в операциях по поддержанию мира на территории третьих стран.

Организация Договора о коллективной безопасности создана на основе соглашения, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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