Бакинский автовокзал переходит на усиленный режим работы

Бакинский международный автовокзал (БМА) изменил график работы в связи с праздником Рамазан, сообщает пресс-служба вокзала.

«С 23 по 28 июня Бакинский международный автовокзал будет функционировать в усиленном режиме. Для предотвращения возможного пассажиропотока в преддверии праздника и для обеспечения гармоничной работы вокзального комплекса в указанный период на рейсы планируется выделить дополнительно 200 автобусов», — говорится в сообщении.

Если в обычные дни 300-330 рейсами перевозятся 7,5-8 тыс. пассажиров, то в праздничные дни ожидается перевозка свыше 16 тыс. человек более 500 рейсами.

Учитывая плотность пассажиропотока в праздничные дни, БМА рекомендует пассажирам приобретать билеты за несколько дней до отъезда. Продажа билетов начинается за десять дней до даты отправления.