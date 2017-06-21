Додон отправился в Баку

Глава молдавского государства Игорь Додон вылетел с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт президента Молдовы.
Президент возглавляет делегацию, в которую также входят председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный и башкан Гагаузской автономии Ирина Влах.
В Азербайджане состоятся встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, премьер-министром Артуром Расизаде, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества.
Игорь Додон отметил, что на повестке дня много вопросов, которые нужно обсудить с руководством Азербайджана. Он выразил уверенность, что это будет плодотворный визит.