Синоптики обещают грозы и дожди

Завтра, 22 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и днем местами ожидается дождь. Возможны грозы. Подует северо-западный ветер, сообщили в Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20°, днем 22-25° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 23-25° тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди. Местами будут ливни и град. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.