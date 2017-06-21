Отставки в правительстве Франции продолжаются

Еще два министра французского правительства ушли в отставку: министр юстиции Франсуа Байру и министр иностранных дел Мариэль Де Сарнез. Ранее в отставку подала министр обороны Сильви Гулар из-за угрозы расследования прокуратуры.



Министр юстиции Франции Франсуа Байру и министр по европейским делам Мариэль Де Сарнез подали в отставку накануне оглашения результатов о составе нового правительства 21 июня, сообщает издание FranceInfo.



Министр по европейским делам покинула правительство, чтобы возглавить партию «Демократическое движение» в Национальном собрании страны. Ранее газета Les Echos писала о том, что Сарнез может перейти на пост председателя партии после ухода министра обороны Сильви Гулар.

Как отмечает газета, причиной ухода министра по европейским делам стало расследование прокуратуры Франции в отношении «Демократического движения» в связи с трудоустройством его членов в качестве сотрудников Европарламента, а также распределения финансов партии.