В Дашкесане убили женщину и ее ребенка

В селе Шахвеледли Дашкесанского района Азербайджана обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка, передает АПА.

Тела 37-летней Кямали Мамедовой и ее новорожденной девочки, которой было всего 20-25 дней, были найдены в доме, в котором они проживали.

На теле женщины есть травмы. Согласно предварительной версии, женщину и ребенка убили.

Предполагается, что убийство совершил муж К.Мамедовой 38-летний Рафиг Алекберов. В настоящее время Р.Алекберов разыскивается сотрудниками правоохранительных органов.

В прокуратуре Дашкесанского района ведется расследование.