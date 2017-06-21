Подписаться на уведомления
 

NIKOIL | Bank организовал праздничный ифтар фото

 

В связи с наступающим священным праздником Рамазан NIKOIL | Bank провел очередную социальную акцию  организовал праздничный ифтар в одной из мечетей Баку. 150 верующих приняли участие в данном мероприятии, которое началось с прочтения традиционной молитвы и совершения намаза.

Рамазан  девятый месяц мусульманского календаря. Соблюдение поста в месяц Рамазан является одним из пяти столпов ислама и позитивно воздействует на здоровье человека, а совершение благих дел считается особенно важным.

NIKOIL | Bank  универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.

 

291 просмотров


Старости
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции»
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
22 Июн 26° / 19°
23 Июн 28° / 19°
24 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8952 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Египет приостановил передачу островов Саудовской Аравии
Японца исключили из «черного списка» МИД Азербайджана
Супруг Елизаветы II попал в больницу
Азербайджанцы все чаще просят убежище в Чехии
Армянин попался на шантаже полицейского в Москве
Таги Ахмедов дал показания в суде по делу Човдарова
Гражданин Азербайджана арестован за незаконное пересечение границы Грузии
Среди лучших учебных заведений Европы нет азербайджанских вузов Не наш рейтинг
Нападение на сотрудника полиции в Гяндже
Таинственные посылки из Минсвязи в МНБ Дело генералов
Халид Ахадов: «Межбанк продаст свои дочерние предприятия»
Истребитель НАТО приблизился к самолету Шойгу
Нападение на уличную ярмарку в Турции: есть убитые и раненые фото
NIKOIL | Bank организовал праздничный ифтар фото
В Дашкесане убили женщину и ее ребенка
Отставки в правительстве Франции продолжаются
ДТП в Товузе
Синоптики обещают грозы и дожди
Додон отправился в Баку
Васиф Талыбов снял чиновников с должности
Пожар в турецком торговом центре
Экс-премьер Франции на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Бакинский автовокзал переходит на усиленный режим работы
Манат укрепился к доллару, рублю и евро
Ильхам Алиев на открытии здания суда в Баку фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться