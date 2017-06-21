В связи с наступающим священным праздником Рамазан NIKOIL | Bank провел очередную социальную акцию — организовал праздничный ифтар в одной из мечетей Баку. 150 верующих приняли участие в данном мероприятии, которое началось с прочтения традиционной молитвы и совершения намаза.

Рамазан — девятый месяц мусульманского календаря. Соблюдение поста в месяц Рамазан является одним из пяти столпов ислама и позитивно воздействует на здоровье человека, а совершение благих дел считается особенно важным.

NIKOIL | Bank — универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

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