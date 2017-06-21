Истребитель НАТО приблизился к самолету Шойгу

Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает РИА Новости.

Самолеты Альянса хотели сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

Накануне российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.