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Халид Ахадов: «Межбанк продаст свои дочерние предприятия»

 

Деятельность Международной лизинговой компании - дочернего предприятия Международного банка Азербайджана (МБА) неудовлетворительна, сказал сегодня журналистам председатель правления МБА Халид Ахадов, передает Тренд.

По его словам, компания в настоящее время занимается только консервацией.

«Компания в настоящее время занимается только сборами, у нее очень мало активов, и она перестала брать на себя новые обязательства»,  сказал Ахадов.

Коснувшись деятельности дочерних предприятий банка в целом, Ахадов отметил, что, согласно плану реструктуризации банка, они подлежат продаже.

«Как вы знаете, баланс подразделяется на три части - активы, обязательства и капитал, где конкретно предусмотрены выплаты дочерним предприятиям. Они должны быть трансформированы в наличные средства. Так что, согласно плану реструктуризации, они будут проданы до приватизации банка»,  сказал Ахадов.

Открытая в 1999 году компания с 2007 года функционировала под названием Joint Leasing и в прошлом году завершила процесс ребрендинга, сменив название на Международная лизинговая компания.

Компания является крупнейшей лизинговой компанией в Азербайджане. Ее миссия заключается в обеспечении среднесрочного финансирования активов во всех сферах экономики Азербайджана. Особое внимание уделяется обслуживанию нужд малых и средних предприятий. Значимая часть деятельности компании относится к таким секторам, как строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Компания предлагает своим клиентам выгодные условия по покупке грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственного и перерабатывающего оборудования, строительных механизмов, медицинского и других видов оборудования. В то же время компания реализует лизинг недвижимого имущества.

В настоящее время компания находится в стопроцентной собственности Международного банка Азербайджана.

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