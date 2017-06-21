В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Первой в качестве свидетеля показания давала Ирина Сейфуллаева, супруга потерпевшего Кямала Сейфуллаева.

Напомним, что на прошлом заседании потерпевший Кямал Сейфуллаев заявил, что сотрудники МНБ, в том числе конкретно ныне обвиняемый Физули Алиев, присвоили принадлежавшие ему два миллиона манатов. Физули Алиев, в свою очередь, заявил, что Сейфуллаев был маклером по обналичиванию денег.

Ирина Сейфуллаева, уроженка Украины, заявила, что в конце декабря 2014 года она вместе с одним из своих детей отправилась на зимнюю дачу, чтобы подготовиться к празднованию Нового года. Ее супруг Кямал должен был вечером приехать за ними и отвезти всех в город. Однако она его не дождалась, а позже Кямал позвонил и сообщил, что его принудительно доставили в МНБ.

Свидетель утверждала, что К.Сейфуллаев появился дома лишь через три дня и сказал, что сотрудники МНБ взяли у него за освобождение два миллиона манатов.

Затем Ирина Сейфуллаева ответила на вопросы сторон процесса. В частности, на вопрос адвокатов обвиняемых, имелись ли у ее мужа столь солидные суммы денег, она ответила утвердительно.

«Я не знала, чем занимался Кямал. В день нашей свадьбы он предупредил, чтобы я никогда у него об этом не спрашивала», - сказала свидетель, отвечая на вопрос гособвинителя, знала ли она, чем занимается ее муж.

Адвокат представил справку, из которой следовало, что в те дни, которые Кямал Сейфуллаев, по его словам, провел в МНБ, он неоднократно звонил своей жене и звонки были сделаны из разных мест города. То есть Кямал Сейфуллаев в указанный период никак не мог находиться в МНБ.

Затем выступил адвокат Адиль Исмаилов, который предложил вызвать в суд в качестве свидетеля кассира Bank Technique Али Абдуллаева, а также затребовать в этом банке сведения о финансовых операциях К.Сейфуллаева. Защитник ходатайствовал перед судом, чтобы полученные из банка справки, а также изъятые в ходе обыска в кабинете Физули Алиева документы были приобщены к делу.

Обвиняемый Физули Алиев заявил по этому поводу, что «еще на следствии следователь отмечал, что это самый слабый эпизод из всех мне вменяемых. Ведь ясно, кто в этом деле потерпевший и как ведется следствие, у которого нет ни одного документа в качестве доказательств».

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, постановив вызвать нового свидетеля в суд и в зависимости от его показаний принять решение о выполнении других требований адвоката.

Следующим давал показания потерпевший Видади Гасанов, заявивший, что его уже вызывали в Главное следственное управление по тяжким преступлениям и интересовались, знает ли он обвиняемых на этом процессе. Потерпевший повторил, что никого из обвиняемых не знает и вообще не считает себя потерпевшим, так как никакого материального ущерба от людей, находящихся сейчас на скамье подсудимых, не понес.

«Было бы неплохо, если бы мне просто назвали того, кто сдал меня в МНБ, которое вследствие доноса прослушивало мои телефоны. Я хоть буду знать, кто мне враг, а кто друг», - такими словами Видади Гасанов закончил свои показания.

Выступивший перед судом в качестве свидетеля сопредседатель совета директоров научно-производственной компании R.İ.S.K. Анар Алигюлов счел нужным отметить, что он друг генерала Теймура Гулиева и что он при необходимости отправлял автомобиль компании вместе с водителем для обслуживания семьи генерала. Автомобили, как сказал А.Алигюлов, были разные, ездил к Гулиеву и водитель Эйнулла Керими на Jaguar.

Отвечая на вопрос, откуда он знает высокопоставленных сотрудников МНБ, свидетель утверждал, что руководимая им компания тесно сотрудничает с рядом министерств и ведомств, а потому нет ничего удивительного в том, что он знаком с их руководителями.

Затем показания в качестве свидетеля дал Рамиль Алиев, сообщивший, что долгие годы был водителем генерала Субахира Гурбанова. По словам свидетеля, С.Гурбанов неоднократно посылал его в Министерство связи и высоких технологий, где глава аппарата министерства Видади Зейналов передавал ему свертки для Субахира Гурбанова.

Отвечая на вопросы сторон процесса, свидетель уверял, что понятия не имел, что было в свертках, ему и в голову не приходило вскрыть их - «просто приносил их в кабинет генерала».

Свидетель Эйнулла Керими подтвердил, что работает водителем в компании R.İ.S.K. и раньше по поручению руководства иногда обслуживал семью генерала Теймура Гулиева. Этот свидетель также не скрыл, что по указанию Гулиева он несколько раз ездил в Минсвязи, где Видади Зейналов передавал свертки для генерала МНБ. По словам свидетеля, однажды один из этих свертков порвался и оттуда выпала ручка.

Затем суд выслушал в качестве свидетелей сотрудников охраны Минсвязи, однако никакой ценности для рассматриваемого дела их показания не представляли.

Как свидетель дал показания и бывший помощник главы аппарата Минсвязи Видади Зейналова Салим Гашимов, утверждавший, что в его обязанности входило лишь приносить своему начальнику чай и отвечать на телефонные звонки.

При этом свидетель признался, что получал 500 манатов в качестве официальной зарплаты, плюс к этому ему ежемесячно вручали в конверте еще тысячу манатов. С.Гашимов утверждал, что такие конверты Видади Зейналов лично ежемесячно раздавал начальникам отделов, однако, кто и сколько получал, он не знает.

Самым значимым в показаниях свидетеля С.Гашимова было подтверждение, что через пару дней после выдачи в их министерстве зарплаты к Видади Зейналову приезжали водители из МНБ. Однако Гашимов уверял, что не знает, давал ли его шеф что-то этим водителям и он ни разу не видел, чтобы генералы Субахир Гурбанов и куратор Минсвязи генерал Теймур Гулиев приезжали в их ведомство.

Очередное заседание суда состоится 22 июня.