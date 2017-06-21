Не наш рейтинг

В новом рейтинге лучших высших учебных заведений Европы по версии британского журнала Times Higher Education (THE) нет ни одного азербайджанского вуза, сообщает haqqin.az.

Всего в европейский рейтинг вузов THE попали 400 учебных заведений, что составило около 40 процентов от вошедших в общемировой список, который насчитывает 980 учебных заведений.

Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет. Это учебное заведение лидирует также в мировом рейтинге THE.

Второе место в Европе авторы рейтинга отдали Кембриджскому университету (4-е место в мире), замыкает тройку лидеров Имперский колледж Лондона (8-е место в мировом рейтинге).

В европейский рейтинг THE вошли 90 учебных заведений из Великобритании, на втором месте Германия — 41 институт и университет. Среди лидеров по количеству учебных заведений, вошедших в рейтинг, оказались также Швейцария и Швеция.