Гражданин Азербайджана арестован за незаконное пересечение границы Грузии

Сотрудники пограничной полиции оперативно-следственного бюро и департамента охраны сухопутной границы МВД Грузии на охранном участке управления №3 (Красный мост), пограничного сектора №9 (Вахтангиси) в результате совместно проведенных оперативно-следственных мероприятий задержали гражданина Азербайджанской Республики Амира А. (1991 г.р.) по обвинению в незаконном пересечении госграницы Грузии, передает Грузия-Онлайн.

Следствием установлено, что обвиняемый в обход пограничного контрольно-пропускного пункта незаконно пересек из Азербайджана в направлении Грузии государственную границу Грузии.

Ведется следствие по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии по части 1 статьи 344 УК Грузии.