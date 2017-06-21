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Армянин попался на шантаже полицейского в Москве

 

Минувшей осенью в центре Москвы, попавшись на грубом нарушении ПДД, 32-летний Сурен Ванецян умолял инспектора отпустить его, а после шантажировал делом о взятке, сообщает Новости-Армения.

Сурен Ванецян гонял по городу за рулем BMW и проехал по встречке. Патрульные остановили нарушителя и начали оформлять протокол. Но после долгих уговоров Ванецяна инспектор согласился отпустить его «с миром» и предупреждением за 10 тысяч рублей.

Как оказалось, мажор снял всю беседу на видео. Позже он связался с полицейским и пригрозил обнародовать запись, если тот не заплатит ему два миллиона рублей.

Инспектор под давлением шантажиста собрал нужную сумму. Но Ванецян не успокоился и решил поднять ставки, увеличив цену за молчание до 12 миллионов. Поняв, что такую сумму ему не осилить, инспектор сдался руководству. Полицейский был уволен. А Сурен Ванецян задержан за вымогательство.

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