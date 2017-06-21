Азербайджанцы все чаще просят убежище в Чехии

С января по конец мая этого года прошения о предоставлении убежища в Чешской Республике подали 590 иностранных граждан, что на 72 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего прошения подавали граждане Азербайджана, Украины и Грузии, сообщает haqqin.az со ссылкой на отчет МВД Чехии, опубликованный в издании Around Prague.

За это время убежище в Чехии получили 23 человека, 52 человека получили право на ограниченную свободу на определенный период времени.

Почти в трех сотнях случаев (268) процесс рассмотрения был остановлен, еще 260 просителям отказали в предоставлении убежища.