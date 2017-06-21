Японца исключили из «черного списка» МИД Азербайджана

Гражданин Японии, независимый блогер Нацуми Даизен обратился с письмом в Посольство Азербайджана в Японии, попросив удалить его имя из списка иностранных лиц, которые незаконно посетили оккупированные территории Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В письме Н.Даизен отметил, что с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, не будет совершать визиты на оккупированные территории без особого разрешения правительства Азербайджана.

Он выражает сожаление в связи со своим поступком и подчеркивает, что его посещение оккупированных земель ни в коем случае не служит поощрению незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, и в связи с этим просит прощения у правительства и народа Азербайджана.

Обращение гражданина Японии было рассмотрено в соответствующем порядке. Было принято решение об удалении его имени из списка «нежелательных лиц» МИД Азербайджана.