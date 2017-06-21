Египет приостановил передачу островов Саудовской Аравии

Высший конституционный суд Египта приостановил в среду исполнение всех судебных решений по соглашению о передаче островов Тиран и Санафир в Красном море Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Al Ahram.

"Действие всех вердиктов приостанавливается до выяснения их законности и соответствия конституции", - говорится в заявлении судей.

При этом указывается, что данное решение является временным до тех пор, пока Высший конституционный суд страны не разберется в ситуации и не вынесет окончательный вердикт.

Как пояснили в суде, временно "замораживаются" вердикты судов разных инстанций, в том числе Высшего административного суда, административного суда Госсовета, суда по срочным делам Каира, в разное время рассматривавших дела о законности передачи островов соседнему государству и выносивших порой противоречивые решения.

Неделю назад египетский парламент ратифицировал соглашение с Саудовской Аравией о передаче островов Эр-Рияду, хотя еще в январе этого года Высший административный суд страны признал такой акт нелегитимным. Спикер парламента Али Абдель Аль сразу дал понять, что депутаты в ходе голосования по договору не будут опираться на судебные вердикты.