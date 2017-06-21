Иран обвинил США в падении цен на нефть

Растущая суточная добыча нефти США, увеличившаяся на 0,9 миллиона баррелей в день, привела к снижению цены на нефть, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщает агентство Mehr.

По словам Зангане, ОПЕК не учитывала, что производство сланцевой нефти в США увеличится до 0,9 миллионов баррелей в день.

Министр добавил, что члены ОПЕК сегодня ведут переговоры о принятии нового решения по управлению рынком.

«Любое решение будет трудно принять, потому что нет другого пути, кроме как снова уменьшить производство странами ОПЕК», - сказал министр.

ОПЕК и 12 стран, не входящих в картель, согласовали в ноябре 2016 года сокращение добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в день. В мае 2017 года эта сделка была продлена до марта 2018 года, однако цена на нефть продолжала снижаться, а 21 июня показатель Brent упал до 45,79 доллара за баррель, что на 16% меньше, чем в мае.

В следующем году добыча сланцевой нефти в США будет составлять более половины от прогноза роста поставок, не относящихся к производимой ОПЕК нефти, сообщило на прошлой неделе Международное агентство по энергетике.