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Вагит Алекперов о спекулянтах на нефтяных рынках

 

Текущее снижение цены на нефть объясняется присутствием спекулянтов на рынке. Такое мнение высказал журналистам глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, передает Интерфакс.

«Мы считаем, что это присутствие спекулянтов. Рынок нефти растет, мы на 4% увеличили объем продаж нефтепродуктов на рынке Европы, американский рынок растет, запасы сократились. Рынок должен быть в такой ситуации или стабильным, или растущим.

То, что он имеет тенденцию к снижению,  это присутствие спекулянтов, которые работают на понижение, и мы опасаемся резкого роста цены на нефть в будущем. Нам нужна стабильность»,  сказал В.Алекперов.

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