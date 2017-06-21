Ливневые дожди, прошедшие в Западном регионе Азербайджана, нанесли серьезный ущерб поселку Гаджикенд, сообщили сегодня в Исполнительной власти Гянджи, передает Trend.

В ИВ сообщили, что ливневые дожди перешли в град.

«Сильный град нанес инфраструктуре поселка Гаджикенд серьезный ущерб, в 114 домах из 126 повреждена кровля, сломаны окна, некоторые дома затопила селевая вода. Также нанесен ущерб социальным объектам, посевным площадям и почти 15 автомобилям.

В непригодное состояние пришел и комплекс «Гоша булаг» на территории поселка. Глава Исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев побывал в поселке, распорядился о том, чтобы были приняты срочные меры», — сказали в ИВ.

В ИВ также добавили, что сейчас городская комиссия по чрезвычайным ситуациям устанавливает размер нанесенного ущерба, в Гаджикенде принимаются меры по устранению последствий непогоды.