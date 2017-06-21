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Раскрыт дизайн iPhone 8

 

На cайте ретейлера мобильных аксессуаров появились чехлы для iPhone 8, раскрывающие дизайн нового смартфона Apple. Об этом сообщает Forbes.

Производителем чехлов и защитного стекла для еще не анонсированного устройства Apple является компания Olixar. Цены на аксессуары варьируются от 10 до 25 фунтов стерлингов. Ранее на площадке также появлялись изображения iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 до анонса.

Согласно изображениям, которыми сопровождается товар, iPhone 8 получит безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, в верхней части которого будут располагаться датчики, камера и разговорный динамик. Кнопка Home, как и сканер отпечатков пальцев, будет виртуальной.

Фотографии макета iPhone 8 с аналогичным дизайном опубликовал в соцсетях инсайдер Вениамин Гескин (Benjamin Geskin‏). По его словам, прототипы на снимках были созданы для отработки процесса производства роботизированными станками.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит новый дизайн, а также двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей и беспроводную зарядку.

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