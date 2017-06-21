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Немецкие подростки расстреляли короля Таиланда из игрушечного пистолета

 

Двое подростков расстреляли короля Таиланда Раму Х пластиковыми шариками из игрушечных пистолетов, когда монарх ехал на велосипеде по немецкому городу Эрдинг, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел вечером 10 июня, хотя известно об этом стало только сейчас. Подростки в возрасте 13 и 14 лет, спрятавшись в кустах, стреляли в короля дважды – когда он ехал на велосипеде и чуть позже в его машину.

Телохранители короля вызвали полицию, которая задержала нарушителей. Сам монарх никаких жалоб по этому поводу не подавал, однако прокуратура города Ландсхут в Нижней Баварии ведет расследование случившегося. Не исключено, что старшего подростка привлекут к ответственности за попытку причинения телесного повреждения.

Рама Х, он же Маха Вачиралонгкорн, взошел на престол в декабре 2016 года после смерти своего отца Рамы IX, который правил страной более 70 лет. У короля есть несколько вилл в Германии, и он проводит здесь значительное количество времени.

В Таиланде оскорбление монархии является одним из самых тяжких преступлений, за которое виновные могут быть приговорены к тюремному заключению на десятки лет.

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