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Минобороны Азербайджана показало захваченного армянского диверсанта фото; видео

Автор: Отдел информации 

Минобороны Азербайджана распространило фото и видео захваченного члена разведывательно-диверсионной группы армянской армии, сообщает haqqin.az cо ссылкой на сайт оборонного ведомства.

«Я, Завер Карапетян, родился 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района Армении. Я сельский житель, но за денежное вознаграждение несу боевое дежурство.

Воспользовавшись неблагоприятной погодой (туман и дождь) и темным временем суток, мы пробрались на передний край обороны азербайджанских войск, чтобы убить находящихся на посту азербайджанских солдат.

Нас обнаружили, двоих ранили, остальные отступили, унося с собой раненых. Я не смог убежать и решил спрятаться. Меня обнаружили солдаты азербайджанской армии и захватили в плен»,  сказал армянский диверсант.

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