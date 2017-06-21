В Азербайджане появятся платные дороги

В Азербайджане будет ряд платных дорог, одной из которых станет трасса Баку-Алят-Астара - государственная граница Ирана, сообщил сегодня глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, передает Trend.

По словам Наджафли, ОАО уже обратилось в соответствующие госструктуры с предложением о том, чтобы дорога была платной.

«Сегодня идет строительство дороги, но это не значит, что водители, движущиеся в данном направлении, будут вынуждены пользоваться только этой дорогой. Будет и альтернативная дорога. В настоящий момент проезд по используемой дороге бесплатен. Сейчас состояние этой дороги недостаточно хорошее, поэтому по завершении строительства автотрассы Баку-Алят-Астара - государственная граница Ирана планируется полная реконструкция альтернативной дороги. После капитального ремонта альтернативной дороги (ныне используемой) новая трасса Алят-Астара — граница Ирана может стать платной», — отметил глава пресс-службы.

Стоимость проезда по платной дороге, по словам Наджафли, в зависимости от типа транспортного средства (грузовой или легковой автмобиль), будет в пределах 0,04-0,07 маната за каждый километр.

«Новая трасса будет короче альтернативной на 40 километров. Более того, эта дорога может проходить через населенные пункты. Но на этих территориях дорога должна быть полностью огражденной, потому что это будет скоростная магистраль. Может быть, к ней будет присоединена дорога, соединяющая крупные населенные пункты. Допустимая скорость на этой дороге предлагается 110 километров/час, потому что это самая высокая допустимая скорость, разрешенная на автомобильных дорогах в Азербайджане. После сдачи дороги в эксплуатацию этот вопрос может быть рассмотрен», — отметил глава пресс-службы.

По словам Наджафли, новая платная трасса будет очень выгодной в плане времени и расстояния, необходимость оплаты проезда по ней будет не столь ощутима. Следует учесть, что на более протяженной бесплатной дороге автомобиль будет расходовать больше топлива, чем при пользовании платной трассой.

Глава пресс-службы АО отметил, что в дальнейшем возможно строительство и других платных дорог: «К примеру, если будут заинтересованные инвесторы, то может быть также построена магистраль Губа-Шемаха. Эта дорога, проходя через Баку, на 200 километров будет короче прежней дороги из Губы в Шемаху».

Глава пресс-службы АО добавил, что полученная от платного пользования дорогой прибыль будет расходована на ее содержание.