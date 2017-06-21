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В Стокгольме посла России вызвали на ковер

 

МИД Швеции вызвал сегодня посла РФ в королевстве в связи с инцидентом между самолетами двух стран в международном пространстве над Балтикой в минувший понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Российский посол приглашен для объяснений по поводу инцидента, о котором сегодня сообщает Минобороны»,  пояснил представитель МИД Гуннар Вранг.

Российский истребитель Су-27 во время полета в международном воздушном пространстве приблизился к шведскому самолету-разведчику, сообщает Министерство обороны Швеции.

«В том, что вылетающие на задание шведские самолеты идентифицируются российскими, нет ничего необычного,  пишет ведомство на интернет-сайте,  однако на этот раз действия российского летчика были таковы, что их можно квалифицировать как особенные, в том числе из-за расстояния между двумя самолетами, которое было крайне незначительно».

В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В ведомстве также выражали готовность провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.

Комментарием Минобороны РФ ТАСС пока не располагает.

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