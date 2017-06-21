В Западном Университете продолжается летняя сессия. Сегодня студенты, обучающиеся на факультете «Маркетинг», специальность «Делопроизводство», сдали экзамен методом «Открытая книга».

Данная форма экзамена, отдаляя студентов от зубрёжки и поверхностных знаний, даёт возможность им рассуждать, думать, развивать и выявлять у них способности.

По данным Экзаменационного центра в период экзаменов студенты использоваться лекциями, книгами и дополнительными учебными материалами. В то же время вопросы составляются так, что сразу ответы в этих материалах найти невозможно. В книге можно увидеть какую-то дату, название и другие данные, но вопрос требует от студента как будущего специалиста проявить отношение к поставленной ситуации.

Добавим к сведению, что ещё с предыдущего семестра студенты Западного университета сами определяют модель экзамена.

В связи с поправками в течение семестра по пройденным предметам в соответствии подходящего формата курса, студенты получают шанс сдать экзамен, выбрав одну из предложенных моделей экзаменов. Параллельно с имеющими формами экзаменов (тестовый метод, устный экзамен, обзорный экзамен, открытые вопросы) в новые модели экзаменов, такие как «Открытая книга», «Презентация», «Решение ситуации», включены методы, применяемые на высоком академическом уровне.

Эти методы дают возможность студентам усвоить не только теорию, но и практические знания.

Добавим, что незадолго, на основании проведённых поправок в оценивании знания студентов, Западный университет подписал ещё одну инновацию. Так, например, для студентов, не сдавшие успешно экзамен, совершенно бесплатно организованы интенсивные курсы и часы консультации.