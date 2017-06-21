Минюст о состоянии здоровья Акифа Човдарова

Министерство юстиции прокомментировало заявления адвокатов находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления энергетики и безопасности на транспорте ныне упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова о его самочувствии, передает АПА.

Начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Фаиг Гурбанов сказал, что врачи — специалисты Главного медицинского управления Минюста всегда внимательно следят за состоянием здоровья Акифа Човдарова.

«К этому вопросу относятся очень ответственно. Никогда обращения не остаются без реакции», — подчеркнул он.

Отметим, что адвокаты А.Човдарова заявили, что их обращения в Министерство юстиции в связи с самочувствием их подзащитного остаются без ответа.