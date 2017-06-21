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Минюст о состоянии здоровья Акифа Човдарова

Автор: Отдел информации 

Министерство юстиции прокомментировало заявления адвокатов находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления энергетики и безопасности на транспорте ныне упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова о его самочувствии, передает АПА.

Начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Фаиг Гурбанов сказал, что врачи  специалисты Главного медицинского управления Минюста всегда внимательно следят за состоянием здоровья Акифа Човдарова.

«К этому вопросу относятся очень ответственно. Никогда обращения не остаются без реакции»,  подчеркнул он.

Отметим, что адвокаты А.Човдарова заявили, что их обращения в Министерство юстиции в связи с самочувствием их подзащитного остаются без ответа.         

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