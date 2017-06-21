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Хасан Роухани: «Иран не откажется от ракетной программы»

 

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не откажется от реализации своей ракетной программы, сообщает сегодня агентство IRNA.

«Если новые американские власти в Сенате и Конгрессе считают, что могут оказать давление на Иран своими новыми законопроектами, то они ошибаются»,  сказал Роухани по поводу недавнего решения Сената США о введении новых санкций в отношении Ирана в связи с его ракетной программой.

«Наши ракеты предназначены для самообороны, и мы не будем ждать разрешения, когда речь идет о нашей безопасности»,  сказал Роухани.

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