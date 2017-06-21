Второй этап проекта Bakcell «Центр карьеры и развития молодежи»

Начался второй этап проекта «Центр карьеры и развития молодежи», успешно осуществляемого Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» при поддержке компании Bakcell — первого оператора мобильной связи и ведущего провайдера мобильного интернета в Азербайджане.

В рамках первого этапа проекта, проведенного в прошлом году, 15 молодых людей из Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан» приняли участие в семинарах на тему «Начни и совершенствуй свой бизнес». Шестеро из них полностью подготовили бизнес-планы своих идей.

В ходе следующего этапа Оценочная комиссия, состоящая из представителей компании Bakcell, Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан», а также Международной организации труда (МОТ), рассмотрит заявки участников. Три бизнес-проекта, которые будут признаны самыми успешными по результатам оценивания, получат необходимое финансирование от компании Bakcell.

Нужно отметить, что проект «Центр карьеры и развития молодежи» осуществляется с января 2016 года в городе Баку Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» при финансовой поддержке компании Bakcell.

В рамках данного проекта молодые люди имели возможность посетить такие курсы, как «Навыки прохождения собеседования», «Составление профессионального резюме», «Выбор направления для карьеры и бухгалтерия», «Основные навыки для превращения в активного участника трудового рынка и профессиональная ориентация» и многие другие, проводимые в центре, снабженном всем необходимым оборудованием.

Благодаря семинарам молодые люди получили первоначальные знания и навыки, необходимые для поиска вакансий и установления связей с работодателями, а также навыки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезными в трудоустройстве.

Тренинги на тему «Начни и совершенствуй свой бизнес», организованные в рамках данной программы Международной организацией труда, проводятся международными преподавателями и сертифицированными экспертами МОТ.

Программа «Начни и совершенствуй свой бизнес» осуществляется на государственном уровне Министерством труда и социальной защиты населения в рамках выполнения общенациональной программы по самозанятости, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 7 апреля 2016 года «О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения».

Напомним, компания Bakcell оказывает поддержку детям, лишенным родительской опеки, а также детям из малоимущих семей в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года.