SOCAR примет участие в проекте в Казахстане

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписала меморандум о взаимопонимании относительно реализации проекта «Евразия», предполагающего разработку Прикаспийской впадины в Казахстане, в числе других заинтересованных компаний и потенциальных участников этого проекта, сообщило Минэнерго Казахстана в среду, передает Тренд.

Меморандум также подписали ТОО «КМГ-Евразия», Agip Caspian Sea B.V., ООО «РН-Эксплорейшн», CNPC International Ltd. и NEOS Geosolutions. С казахстанской стороны он был подписан Министерством энергетики и Комитетом геологии и недропользования Министерства по инвестициям Казахстана.

В течение срока действия меморандума будут проведены переговоры по основным коммерческим, техническим и контрактным условиям реализации проекта «Евразия» с целью заключения контракта на геологическое изучение Прикаспийской впадины в соответствии с законодательством Казахстана.

Вероятные запасы в Прикаспийской впадине оцениваются до 60 миллиардов тонн нефти.

Ожидается, что реализация проекта позволит, во-первых, обеспечить нефтегазовую отрасль Казахстана стабильной ресурсной базой — своеобразным «стратегическим резервом» углеводородного сырья; во-вторых, позволит избежать падения добычи, которое может наступить через 15-20 лет; и, в-третьих, станет фундаментом энергетической безопасности страны, защитным механизмом на случай возможных экономических потрясений.

Планировалось, что реализация проекта «Евразия» будет состоять из трех этапов. Первый включает сбор и переработку материалов прошлых лет. Второй — проведение масштабного исследования. Третий этап включает бурение новой опорно-параметрической скважины «Каспий-1» на глубину приблизительно в 14-15 километров. Ориентировочная стоимость трех этапов проекта «Евразия» составляет порядка 500 миллионов долларов.