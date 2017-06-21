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В НАТО объяснили инцидент с самолетом Шойгу

 

Истребитель F-16 НАТО приблизился к самолету главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, чтобы идентифицировать его. Воздушное судно Альянса находилось на безопасном расстоянии от лайнера с министром. Об этом ТАСС в среду, 21 июня, заявили в штаб-квартире организации, комментируя инцидент в небе над Балтикой.

«Когда любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, НАТО и национальные ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов. Наши действия были стандартными. Обычно, когда самолеты НАТО перехватывают самолет, они визуально идентифицируют его, все время сохраняя безопасное расстояние», — приводит РИА Новости слова представителя организации.

Инцидент с самолетом Шойгу в небе над нейтральными водами Балтийского моря произошел ранее 21 июня. Авиация стран-членов Североатлантического альянса попыталась сопроводить лайнер министра, следовавший в Калининград. Когда один из истребителей пошел на сближение, перед ним появился российский Су-27 из эскорта. Позднее было опубликовано видео произошедшего.

Глава думского комитета по обороне, бывший командующий ВДВ России Владимир Шаманов, комментируя ситуацию, назвал случившееся «военным хамством». «У военных есть своя этика. Идентифицируя самолет, который идет в сопровождении истребителей, ясно, что в нем охраняемые лица. Проявлять излишнее любопытство, что было сделано, по существу не принято», — цитирует его РИА Новости.

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