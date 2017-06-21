В США эвакуировали аэропорт: нападение на полицейских

В городе Флинт, штат Мичиган, эвакуировали пассажиров международного аэропорта Бишоп, передает РИА Новости.

«Внимание: в аэропорту произошел инцидент. Полицейский ранен. Все пассажиры в безопасности, они были эвакуированы», — говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Какой именно инцидент произошел, не уточняется.

Администрация аэропорта призывает пассажиров следить за возможными изменениями в рейсах.

В полиции Флинта сообщили, что их сотрудник был ранен ножом в шею. Нападавший задержан.