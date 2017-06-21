В Казахстане восемь человек осуждены за подготовку теракта

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области огласил приговор по уголовному делу в отношении восьми человек, обвиняемых в подготовке теракта и пропаганде идей террористической организации «Исламское государство». Об этом в среду сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, передает ТАСС.

«В ходе главного судебного разбирательства установлено, что житель поселка Жангала, являющийся приверженцем нетрадиционной исламской религии радикального толка ваххабистского течения такфир, в июле 2016 года создал террористическую группу из числа жителей указанного поселка», — сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, с целью пропаганды идей «Исламского государства» члены группировки изготовили самодельный флаг этой организации. На его фоне они фотографировались и выкрикивали лозунги, поддерживающие идеи ИГ и проводимый им «вооруженный джихад».

«В июле 2016 года, собираясь в домах, члены террористической группы планировали совершить в конце августа либо в начале сентября того же года террористический акт в здании Жангалинского РОВД», — говорится в сообщении.

При этом двое мужчин не являлись участниками террористической группы, но, зная о готовящемся акте терроризма, не сообщили об этом в правоохранительные органы. Преступные намерения группировки выявили сотрудники КНБ, после чего ее члены были задержаны.

Приговором суда организатор группы признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса: «Приготовление к совершению акта терроризма, сопряженное с нападением на лиц, а также здание организации», «Пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций», «Создание террористической группы, а равно руководство ею».

Его и еще одного участника группировки суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Четверо членов группы получили наказание в виде 11-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, двое человек за недонесение о готовящемся акте терроризма и пропаганду терроризма приговорены к 6,5 и пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.