Потушен крупный пожар, возникший в среду вечером в Джалилабадском районе на юге Азербайджана на вещевом рынке, известном как «Иранский базар».
Как сообщает Репорт, пламя уничтожило около 15 торговых точек вместе с находившимися там товарами.
На место происшествия прибыло руководство Исполнительной власти Джалилабадского района.
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В Джалилабаде на территории под названием «Иранский базар» произошел пожар, сообщает АПА.
Согласно информации, пожар уже охватил четыре магазина. На место происшествия прибыли пожарная техника и живая сила.
Ветер мешает тушению пожара.
Причины возгорания пока не известны.