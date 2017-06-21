Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы

Молдавский бизнесмен Илан Шор, который в России больше известен как муж поп-певицы Жасмин, получил 7,5 года лишения свободы. Суд в Кишиневе признал его виновным в причастности к громкой афере - краже порядка 700 млн долларов из банков Молдавии, передает ВВС.

Прокуратура накануне попросила суд приговорить Шора к 19 годам по делу о выводе 1 млрд евро из трех молдавских банков.

Шор был председателем совета директоров и одним из основных акционеров Bаncа de Economii ("Сберегательный банк"), он также был акционером Banca Sociala и Unibank. Известен также как супруг хорошо известной в России певицы Жасмин.

По версии следствия, в 2014 году из этих трех банков за рубеж незаконно вывели примерно 1 млрд долларов, что стало для Молдавии своего рода "ограблением века".

Эта сумма составляет больше 20% ВВП Молдавии.

Уголовное дело против Шора возбудили в 2015 году. До сих пор он находился под домашним арестом (в СИЗО пробыл только два месяца). Находясь под арестом, избрался на пост мэра города Орхей.

После вынесения приговора бизнесмен смог свободно покинуть суд, так как до вступления приговора в силу останется под домашним арестом, пишет молдавская "Комсомольская правда".

В 2015 году, явившись с повинной, Шор дал показания против премьера Влада Филата, который в итоге оказался за решеткой. Бизнесмен сообщил следователям, что глава правительства получил от него около 250 миллионов долларов. Филата год назад приговорили к девяти годам лишения свободы.

Однако в интервью ВВС Шор утверждает, что не виновен.

"Я категорически не согласен с этими обвинениями, которые являются необоснованными. Я сотрудничал со следствием, только благодаря мне удалось раскрыть преступление и приговорить экс-премьера Влада Филата", - заявил накануне бизнесмен, после того как прокурор затребовал для него 19-летний срок.