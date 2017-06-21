Представитель России возглавил контртеррористическое управление ООН

Представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков возглавит контртеррористическое управление ООН в статусе заместителя генерального секретаря. Соответствующее назначение глава всемирной организации Антониу Гутерреш произвел в среду, передает РИА Новости.

Ранее во вторник генсек ООН сообщил, что глава нового управления всемирной организации по борьбе с терроризмом будет назначен на этой неделе.

Генеральная Ассамблея ООН 15 июня постановила учредить управление всемирной организации по борьбе с терроризмом. В новую структуру будут переведены из департамента по политическим вопросам офис по борьбе с терроризмом и целевая группа по борьбе с терроризмом, а также работающие в них в настоящее время сотрудники. Глава нового департамента будет иметь статус заместителя генерального секретаря.