Подписаться на уведомления
 

Представитель России возглавил контртеррористическое управление ООН

 

Представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков возглавит контртеррористическое управление ООН в статусе заместителя генерального секретаря. Соответствующее назначение глава всемирной организации Антониу Гутерреш произвел в среду, передает РИА Новости.

Владимир Воронков

Ранее во вторник генсек ООН сообщил, что глава нового управления всемирной организации по борьбе с терроризмом будет назначен на этой неделе.

Генеральная Ассамблея ООН 15 июня постановила учредить управление всемирной организации по борьбе с терроризмом. В новую структуру будут переведены из департамента по политическим вопросам офис по борьбе с терроризмом и целевая группа по борьбе с терроризмом, а также работающие в них в настоящее время сотрудники. Глава нового департамента будет иметь статус заместителя генерального секретаря.

119 просмотров


Старости
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции»
Алексей Кузьмин: «Ни Азербайджан, ни Армения не имеют самостоятельного значения для Франции» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
22 Июн 25° / 19°
23 Июн 27° / 19°
24 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8952 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев передал БГУ и Экономический университет Минобразования
Представитель России возглавил контртеррористическое управление ООН
Сильный пожар на базаре в Джалилабаде фото; обновлено 20:09
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы
В Казахстане восемь человек осуждены за подготовку теракта
В США эвакуировали аэропорт: нападение на полицейских
Президент Молдовы прилетел в Баку фото
Саргсян отправился в Бельгию
Россия прекратила переговоры с США по нормализации отношений заявление МИД
В руках у Мустафаева взорвалась граната
В НАТО объяснили инцидент с самолетом Шойгу
Россия не отменит эмбарго на турецкие помидоры
SOCAR примет участие в проекте в Казахстане
Россия ответит на новые санкции США
Центробанк сохранил курс маната
В Дашкесане убили женщину и ее ребенка обновлено
Второй этап проекта Bakcell «Центр карьеры и развития молодежи»
Хасан Роухани: «Иран не откажется от ракетной программы»
Минюст о состоянии здоровья Акифа Човдарова
Студенты Западного университета сдали экзамены методом «Открытая книга» фото
В Бельгии эвакуировали железнодорожный вокзал
В Стокгольме посла России вызвали на ковер
В Азербайджане появятся платные дороги
Минобороны Азербайджана показало захваченного армянского диверсанта фото; видео
Немецкие подростки расстреляли короля Таиланда из игрушечного пистолета
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться