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Госдеп об отмене Москвой консультаций с Вашингтоном

 

Соединенные Штаты Америки сожалеют о том, что Россия отменила двусторонние консультации по проблемам в отношениях после расширения американских санкций, говорится в комментарии представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт в ответ на решение российских властей отказаться от консультаций, передает РИА Новости.

"Мы сожалеем, что Россия решила отказаться от возможности обсудить проблемы, которые препятствуют двусторонним отношениям США — Россия", — сказала она.

США готовы к дальнейшему обсуждению двусторонних вопросов с Россией, заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в связи с отменой двусторонних консультаций на уровне заместителей министра.

"Мы предлагаем обратиться к российскому правительству за объяснением их решения отменить данную встречу. С нашей точки зрения, есть много вопросов, которые надо обсудить, госсекретарь Рекс Тиллерсон ясно говорил об этом. Мы открыты для проведения обсуждения в будущем", — сказала Науэрт.

Россия в среду отменила намеченные на пятницу двусторонние консультации с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по существующим проблемам в отношениях. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, после вчерашнего решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".

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