Стать наследным принцем Саудовской Аравии достаточно просто — нужно лишь получить одобрение коронного совета династии (в котором, кстати, мнение действующего монарха хоть и учитывается, но не является решающим), благословение религиозных кругов и согласие Вашингтона. 32-летнему Мохаммеду бин Салману удалось заручиться поддержкой всех этих трех заинтересованных сторон, и теперь в Эр-Рияде новый кронпринц, сын нынешнего короля Салмана и его третьей жены.

Ошеломляющая перестановка

Бывший престолонаследник, племянник короля Мухаммед ибн Наиф, одновременно занимавший пост министра внутренних дел, лишен титула и снят с министерской должности, в одночасье оказавшись в неопределенном статусе «родственника».

В изданном по этому случаю королевском декрете причиной ошеломляющей перестановки, которую многие наблюдатели уже именует «бархатным переворотом», названы «особые обстоятельства». Суть их публично не названа, но, судя по всему, они оказались убедительными для 31 из 34 членов коронного совета, отдавших свои голоса «маленькому принцу» Мохаммеду бин Салману, или МБС, как его еще называют в королевстве.

В предстоящую пятницу члены династии на специальной церемонии в Мекке присягнут новому наследнику в верности, а пока, как говорится, во избежание невосторженных мыслей оперативно издан указ о восстановлении всех надбавок, бонусов и специальных доплат военным и служащим государственного сектора — ранее отмененных из-за «сложной экономической ситуации». Ну и заодно отмечать так отмечать — этим же указом празднование Ид аль-Фитра продлено на целую неделю — 17 дней вместо 10.

Еще год назад представить себе, что именно МБС займет позицию в полушаге от трона, было немыслимо. Да, взлетев к вершинам власти после воцарения своего отца, получив пост второго заместителя премьер-министра и став самым молодым министром обороны в мире, он в одночасье сделался кумиром молодого поколения саудитов, тех 60% населения страны, кто не достиг еще 30-летнего возраста.

Второе дно МБС

Да, заявив о том, что «Саудовская Аравия — это Клондайк неэффективно используемых активов», начиная от 6% мировых запасов урана и заканчивая четырьмя миллионами свободных квадратных метров земель в Мекке, добившись принятия стратегии VISION-2030, суть которой заключается в кардинальном сокращении зависимости от нефтедолларов, он снискал симпатии местной буржуазии и иностранных инвесторов, таких как Boing, Airbus, GM, Sony, Siemens, и других гигантов.

Но для «твердолобых», консервативных кругов как внутри династии, так и в среде духовенства он все равно был чужим, амбициозным выскочкой, любые шаги которого встречали негласное сопротивление и осуждение.

Да и для Вашингтона его двоюродный брат, Мухаммед ибн Наиф, был куда предпочтительнее. Имевший дружественные связи в самых верхах американских спецслужб, где его называли «принцем антитеррора», он считался в США одним из самых верных союзников в борьбе с террористами, с той же «Аль-Каидой», действуя против них с американской выучкой и жестокостью в стиле восточных деспотий.

Впрочем, террористы отвечали ему взаимностью — в 2009 году смертник пронес на встречу с ним взрывное устройство в прямой кишке. Правда, столь оригинальный способ покушения оказался не слишком эффективен — ибн Наиф был пусть и серьезно, но все же только ранен. А после выздоровления довел свою борьбу до конца — в тесном сотрудничестве со спецслужбами США ему практически удалось покончить с «Аль-Каидой на Аравийском полуострове» и обрубить каналы ее финансирования не только внутри страны, но и в соседних монархиях.

Пусть это и было при Обаме, но ведь и Трамп поначалу никаких особых симпатий к МБС не испытывал. Во время встречи в марте нынешнего года он принял молодого принца довольно холодно, а официальные отчеты Белого дома об этой встрече были сухи и сдержанны. Правда, молодого принца это не смутило. Именно он взялся готовить поездку Трампа в Эр-Рияд, и вот сразу после нее отношение Белого дома к «маленькому принцу» в корне изменилось, как изменилось отношение к нему со стороны коронного совета и духовенства.

Столь внезапная и единодушная любовь всегда выглядит несколько, мягко говоря, странно, заставляя подозревать наличие «второго дна». И оно у МБС действительно есть. Точнее, это даже не «второе дно», а четко рассчитанная стратегия достижения вершины власти, трона Хранителя Двух святынь.

Ну не разгромили, и то успех

Все, что относилось к непосредственному управлению многочисленными фондами королевской семьи, гигантским военным бюджетом страны и «активами жемчужины Дома Саудов», нефтяного гиганта ARAMCO, всегда было уделом нетитулованных технократов, местных и иностранных. Члены династии лишь снимали сливки, которые тут же тратили, по большей части — на собственные нужды. «Маленький принц» разрушил эту традицию, замкнув управление финансовыми потоками на себе. И в один прекрасный момент его родственники, как и кормившиеся от различных фондов лидеры духовенства, обнаружили, что, куда за деньгами ни приди — везде МБС и его люди. Оставаться в оппозиции молодому принцу оказалось вдруг весьма накладно в материальном плане.

С ибн Наифом вообще обошлось без особых трудностей, поскольку при всех его достоинствах у него имелась проблема, по местным меркам критическая — отсутствие сыновей. Что делало его кандидатуру на пост главы династии и королевства в глазах местного истеблишмента несколько, как бы помягче выразиться, ущербной.

Оставались США. Деньги здесь, что называется, «не играли». Отказаться от ибн Наифа в пользу «маленького принца» Вашингтон могло заставить только что-то грандиозное, то, что никто другой, кроме МБС, не осмелился бы предложить. И это «что-то» Мохаммед бин Салман сумел найти, пообещав добиться признания Эр-Риядом Израиля и заключения с ним масштабного соглашения. Более того, он гарантировал вовлечение в этот проект всех зависимых от саудитов государств – от монархий Залива до Иордании и далее. Имея перед глазами такую перспективу, американцы не то что поддержали МБС, они, имей возможность, его хоть завтра бы и короновали.

В итоге все три заинтересованные стороны сошлись в едином мнении — «маленький принц» вполне достоин быть наследником и фактическим главой государства.

Неудачная война в Йемене, инициатором и куратором которой он является? Так Саудовская Аравия и без того никогда славными победами на поле боя не отличалась, не разгромили — и то успех.

Женщина тоже человек

Модернизация общественной жизни и намеки на то, что женщина тоже человек? Так лучше пожертвовать малым — разрешить женщинам сесть за руль, утратить лидерство в мусульманском мире, а вместе с ним — и головы.

Ведь главное, что импонирует местным элитам в МБС — его агрессивность в вопросах поддержания гегемонии Саудовской Аравии на Ближнем и Среднем Востоке, его запредельная, где-то даже иррациональная ненависть к Ирану, его готовность любыми средствами диктовать и навязывать волю Эр-Рияда его партнерам, что, кстати, испытывает на себе сегодня Пакистан, от которого «маленький принц» в ультимативной форме требует отправки воинского контингента для борьбы с хуситами в Йемене.

В МБС местные элиты увидели шанс на утверждение собственной исключительности в мусульманском мире. Американцы — надежного и беспринципного исполнителя своих планов переформатирования Ближнего и Среднего Востока, в том числе в части, касающейся Ирана и «шиитской дуги». И пока Мохаммед бин Салман соответствует этим ожиданиям, на пути к трону Королевства Саудовская Аравия у него нет препятствий.