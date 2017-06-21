На судебном заседании по делу о вооруженной группировке «Сасна Црер», члены которой в июле прошлого года захватили здание полка полиции, были озвучены призывы к физическому устранению президента Армении Сержа Саргсяна, сообщает haqqin.az со ссылкой на Epress.am.

С таким призывом выступил член группировки Варужан Аветисян.

«Я призываю к восстанию, берите оружие и физически уничтожьте Сержа и его банду», — заявил сегодня Варужан Аветисян в суде общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк в Ереване.

Судебное заседание прошло в напряженной обстановке и несколько раз прерывалось.

«В ходе заседания, начавшегося с 40-минутным опозданием, слышать участников производства, которые находились по ту сторону стеклянного ограждения, было невозможно. Единомышленники «Сасна црер» продолжали требовать обеспечения публичности процесса», — говорится в информации армянского сайта.

Согласно информации, адвокаты обвиняемых обвинили судью в противозаконных действиях. В это время Варужан Аветисян и стал призывать народ к восстанию и уничтожению Сержа Саргсяна. Судья удалил обвиняемого из зала суда и вернул лишь после большого перерыва.

Напомним, группировка «Сасна црер» захватила здание полка полиции в Ереване после того, как Армению охватил политический кризис после поражения в апрельской войне. Члены «Сасна црер» обвинили власти Армении в военном поражении и в том, что они проводят переговоры по сдаче оккупированных территорий. Группировка, которая состоит из участников войны в Карабахе, на протяжении нескольких недель противостояла правительственным силам. Мятеж был подавлен, погибли несколько человек. После подавления мятежа в Армении прошли массовые аресты членов группировки и сочувствующих им.