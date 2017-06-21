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Украина и США договорились о поставках вооружения

 

Украина и США в ближайшие два-три месяца планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве, главным образом в оборонной сфере и в области поставок вооружения. Об этом в среду заявил журналистам в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США, передает ТАСС.

«Мы в ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, ждем визиты высокопоставленных лиц США в Украину, где будут заключены соглашения, в первую очередь, что меня интересует, это относительно оборонного сотрудничества, поставок американского вооружения, сотрудничества в рамках военно-технической сферы», — сказал глава государства.

По его словам, стороны также планируют подписать документы, касающиеся сотрудничества в энергетической сфере, усиления взаимодействия с американским Экспортно-импортным банком, Американским агентством OPIC.

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