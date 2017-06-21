Испанцы взялись за морскую администрацию в Баку

В рамках финансируемого Евросоюзом твиннинг-проекта «Об оказании поддержки Государственной морской администрации в повышении ответственности в сфере морского транспорта в Азербайджане» были проведены семинары на темы: «Международная конвенция об обязательствах и возмещении ущерба, полученного при перевозке морем опасных и ядовитых веществ», «Международная конвенция о гражданской ответственности при ущербе в результате загрязнения бункеров», «Международная конвенция об административной помощи при предотвращении нарушений таможенного законодательства, расследования и устранения нарушений», «Гонконгская конвенция об эффективной и безопасной утилизации кораблей в соответствии с окружающей средой», а также по Директиве Европарламента №2005/35/EC, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что главной целью твиннинг-проекта является усиление потенциала Государственной морской администрации Азербайджана по обеспечению безопасного мореходства и предотвращению загрязнения кораблями окружающей среды в свете законодательства Евросоюза.

В рамках твиннинг-проекта специально приглашенные испанские специалисты — профессор Д.Л. Габалдон, капитан Л.Фернандес и капитан Р.Пастор — подробно объяснили сотрудникам Государственной морской администрации Азербайджана требования «Международной конвенции об обязательствах и возмещении ущерба, полученного при перевозке морем опасных и ядовитых веществ», «Международной конвенции о гражданской ответственности при ущербе в результате загрязнения бункеров», «Международной конвенции об административной помощи при предотвращении нарушений таможенного законодательства, расследования и устранения нарушений», «Гонконгской конвенции об эффективной и безопасной утилизации кораблей в соответствии с окружающей средой», а также по Директиве Европарламента №2005/35/EC

По окончании семинаров был проверен уровень приобретенных знаний, участникам семинаров были вручены сертификаты.