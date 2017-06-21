Соединенные Штаты обеспокоены недавними нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении и призывают стороны к снижению эскалации, говорится в официальном заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними нарушениями режима прекращения огня, которые привели к многочисленным жертвам на линии соприкосновения на прошлой неделе. Мы призываем стороны избегать эскалации и предпринимать непосредственные усилия по снижению напряженности вдоль линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении.