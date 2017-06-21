Массовые акции протеста в Лондоне

Тысячи человек в Лондоне вышли на акции протеста против политики британского правительства, передает РИА Новости.

Днем протестующие направились к резиденции премьер-министра страны Терезы Мэй с требованиями расследовать причины пожара в жилом доме Grenfell Tower и обеспечить жильем пострадавших. Участники акции и полиция пресекли попытки одного из митингующих использовать дымовую шашку, после чего началась драка у ворот резиденции премьера. Задержав одного из участников драки, полицейские помешали собравшимся штурмовать ворота резиденции Мэй.

После нормализации ситуации у Даунинг-стрит протестующие собрались на Парламентской площади, где начали скандировать лозунги, критикующие программу работы кабинета министров.

«Я думаю, сейчас такой цифры не существует. Все продолжается… Да, я думаю, что могу подтвердить, что собравшихся сотни или даже тысячи», — отметил представитель штаба по обеспечению порядка в Лондоне.

Ожидается также, что вечером в городе пройдет марш против расизма.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилой башне в Лондоне погибли 79 человек.