Истребитель ВВС США F-16, оснащенный боеприпасами, разбился в районе города Хьюстон (штат Техас), сообщил телеканал CBS.
UPDATE: F-16 stationed at Ellington Field Joint Reserve Base in Houston crashed on take-off during training flight; pilot safely ejected. pic.twitter.com/hWnhFJMlBf— ABC News (@ABC) 21 июня 2017 г.
По данным журналистов, пилоту удалось катапультироваться, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Инцидент привел к эвакуации всех людей в радиусе полутора километров.
По данным местного пожарного управления, в результате падения военного самолета начался пожар.